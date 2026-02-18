Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter berauschenden Mitteln gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Harztor, Dienstag, 17.02.2026, 14.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr führte eine Streife der Polizei Northeim eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 42-jährigen Autofahrer aus Northeim durch. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln schließen lassen können.

Freiwillig durchgeführte körperliche Tests erhärteten den Verdacht. Ein anschließend durchgeführter freiwilliger Urintest reagierte positiv auf THC. Der Mann gab an am letzten Freitag Cannabis konsumiert zu haben und sei von keiner Beeinflussung aufgrund der Zeitspanne ausgegangen. Zur Überprüfung der Werte wurde beim Northeimer eine Blutprobe in der Northeimer Dienststelle durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

