Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falsches Versicherungskennzeichen genutzt

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Dienstag, 17.02.2026, 09.15 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 09.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer, der die Rückingsallee befuhr. Der Northeimer hatte ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht, welches nicht auf den E-Scooter ausgestellt war. Somit besteht der Verdacht der Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

