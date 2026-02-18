POL-NOM: Falsches Versicherungskennzeichen genutzt
Northeim (ots)
Northeim, Rückingsallee, Dienstag, 17.02.2026, 09.15 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Dienstag gegen 09.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer, der die Rückingsallee befuhr. Der Northeimer hatte ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht, welches nicht auf den E-Scooter ausgestellt war. Somit besteht der Verdacht der Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
