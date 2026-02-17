Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendieb erwischt

Northeim (ots)

Northeim, Hillerser Straße, Montag, 16.02.2026, 10.15 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag versuchte ein 29-jähriger Mann aus Bad Gandersheim aus einem Baumarkt in der Hillerser Straße in Northeim verschiedenes Zubehör zu stehlen. Dabei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet und angesprochen, nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte. Der Mann gab die unbezahlte Ware aus seiner Tasche heraus.

Der Wert der Gegenstand lag knapp unter 50 Euro. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell