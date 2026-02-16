Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lkw mit Heizöl kippte um

Northeim (ots)

Uslar OT Wiensen, Tappenberg, Montag, 16.02.2026, 10.40 Uhr

WIENSEN (Wol)

Am Montag gegen 10.40 Uhr kam es zu einem Unfall mit einem Lkw in der Straße Tappenberg in Wiensen. Der mit Heizöl beladene Lkw geriet auf winterglatter Fahrbahn, ohne den 59-jährigen Fahrzeugführer, auf Gefälle ins Rutschen und stieß auf eine Mauer. Anschließend kippte das Fahrzeug auf die linke Fahrzeugseite. Durch den dadurch entstandenen Schaden lief Heizöl aus und verunreinigte das fließende Gewässer "Butterbach".

Die eingesetzte Feuerwehr setzte Ölsperren, um weitere Verunreinigungen zu verhindern. Zur Begutachtung des Gewässers war die Untere Wasserbehörde des Landkreises Northeim ebenfalls vor Ort.

An dem Lkw entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Der finanzielle Schaden durch die Verunreinigung kann aktuell nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell