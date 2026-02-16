POL-NOM: Diebstahl von Zaunelementen
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Sohlingen, (Feldweg/Am Strothberg), zwischen Samstag, dem 14.02.2026, 17:00 Uhr und Sonntag, dem 15.02.2026, 10:03 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten 3 Zaunelemente eines 66- jährigen aus Trendelburg und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
