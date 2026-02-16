POL-NOM: Mit geparktem Auto auf der Bundesstraße kollidiert
Northeim (ots)
Northeim, Bundesstraße 248 zw. Wiebrechtshausen und Imbshausen, Sonntag, 15.02.2026, 18.45 Uhr
NORTHEIM (Wol)
AM Sonntag gegen 18.45 Uhr befuhr ein 89-jähriger Northeimer die B 248 aus Imbshausen in Richtung Wiebrechtshausen. Dabei übersah er ein Auto welches am rechten Fahrbahnrand/Grünstreifen geparkt wurde und kollidierte mit dem Auto. Zu dem Zeitpunkt befand sich keine Person in dem Fahrzeug.
Der 89-Jährige gab an nicht verletzt zu sein, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von 25.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell