Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit geparktem Auto auf der Bundesstraße kollidiert

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 248 zw. Wiebrechtshausen und Imbshausen, Sonntag, 15.02.2026, 18.45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

AM Sonntag gegen 18.45 Uhr befuhr ein 89-jähriger Northeimer die B 248 aus Imbshausen in Richtung Wiebrechtshausen. Dabei übersah er ein Auto welches am rechten Fahrbahnrand/Grünstreifen geparkt wurde und kollidierte mit dem Auto. Zu dem Zeitpunkt befand sich keine Person in dem Fahrzeug.

Der 89-Jährige gab an nicht verletzt zu sein, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell