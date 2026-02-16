POL-NOM: Illegale Entsorgung von PKW Reifen

Uslar (ots) - Uslar, (go), Stiftstraße/Ecke Jahnstraße, zwischen Donnerstag, dem 12.02.2026, 17:00 Uhr und Sonntag, dem 15.02.2026, 10:57 Uhr. Bislang unbekannte Personen schlugen mittels unbekanntem Werkzeug die rechte Seitenscheibe des PKW eines 84- jährigen aus Uslar ein. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen ...

mehr