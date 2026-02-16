POL-NOM: Illegale Entsorgung von PKW Reifen
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Wiensen, (Feldmark Ziegenbuschweg "Zum Dicken Stein"), Sonntag, der 15.02.2026, 13:00 Uhr. Unbekannte Personen entsorgten an der o.a. Örtlichkeit vier Altreifen. Der örtliche Bauhof wurde zwecks Entsorgung informiert. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
