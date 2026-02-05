Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte sind am Dienstagabend vermutlich gegen 20 Uhr in ein Wohnhaus im Wohngebiet Andermannsberg eingebrochen. Die Täter schlugen die Glasscheibe einer Terrassentüre ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Schmuck und flüchteten anschließend. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz beim Landratsamt in der Friedensstraße einen geparkten BMW touchiert. Dabei verursachte der Unbekannte Sachschaden von rund 1.000 Euro. Anstatt sich unmittelbar um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher offensichtlich einfach davon. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Personen, die die Kollision möglicherweise beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Reifen zerstochen und Lack massiv zerkratzt

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter an einem Mercedes in der Keplerstraße angerichtet hat. Der Wagen war dort am Mittwochvormittag zwischen 8.45 Uhr und 9.30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand zerstach der Unbekannte die Reifen des Pkw und zerkratzte den Lack ringsherum. Personen, die Hinweise zu der mutwilligen Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Aulendorf

Senior von Pkw erfasst - leicht verletzt

Beim Ausfahren aus einem Parkplatz in der Ebisweilerstraße hat am Mittwochnachmittag ein 66-Jähriger einen 75-jährigen Fußgänger übersehen und ihn mit seinem VW erfasst. Der 75-Jährige stürzte durch den Kontakt mit dem Fahrzeug und prallte auf dem Boden auf. Ein Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw dürfte Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden sein.

Aichstetten

Stark Alkoholisierter sorgt für Polizeieinsatz

Für einen Polizeieinsatz hat am Mittwochabend ein stark Alkoholisierter im Bereich der Hochstraße gesorgt. Mehrere Anrufer hatten den Mann gemeldet, nachdem dieser zunächst alkoholisiert im Treppenhaus eines Wohngebäudes und einer Bäckerei negativ aufgefallen war und schließlich betrunken in einem Straßengraben lag. Da sich der 25-Jährige auch von einem Rettungsdienst nicht helfen lassen wollte und sich gegenüber den Sanitätern aggressiv verhielt, wurde er von einer Polizeistreife in Gewahrsam genommen. Hierbei ließ er sich zu mehreren Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften hinreißen. Aufgrund seiner Alkoholisierung von über drei Promille und seines geistigen Zustands wurde der 25-Jährige schließlich in eine Fachklinik gebracht.

