POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

Northeim (ots) - Northeim, Bundesstraße 248 zw. Wiebrechtshausen und Imbshausen, Sonntag, 15.02.2026, 18.45 Uhr NORTHEIM (Wol) AM Sonntag gegen 18.45 Uhr befuhr ein 89-jähriger Northeimer die B 248 aus Imbshausen in Richtung Wiebrechtshausen. Dabei übersah er ein Auto welches am rechten Fahrbahnrand/Grünstreifen geparkt wurde und kollidierte mit dem Auto. Zu dem Zeitpunkt befand sich keine Person in dem Fahrzeug. Der ...

mehr