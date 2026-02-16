PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

Uslar (ots)

Uslar, (go), Stiftstraße/Ecke Jahnstraße, zwischen Donnerstag, dem 12.02.2026, 17:00 Uhr und Sonntag, dem 15.02.2026, 10:57 Uhr. Bislang unbekannte Personen schlugen mittels unbekanntem Werkzeug die rechte Seitenscheibe des PKW eines 84- jährigen aus Uslar ein. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

