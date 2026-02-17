Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und weggefahren

Northeim (ots)

Northeim, Am Münster, Montag, 16.02.2026, 12.50 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 12.50 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrer mit einem Lieferfahrzeug in der Northeimer Innenstadt rückwärts gegen eine Betonsäule und einen dazugehörigen Metallrahmen. Nach einer Begutachtung des Schadens entfernte sich der Mann unerlaubt. Durch Zeugen konnte das Kennzeichen fotografisch festgehalten und das Lieferunternehmen durch die Polizei informiert werden.

Als der Fahrer beim Unternehmen eintraf, wurde die Polizei Northeim telefonisch informiert. Bei der Befragung des 19-jährigen Unfallfahrers bestätigte er den Unfall. Weshalb er nicht die Polizei informiert habe, konnte er nicht erklären. Bei der Überprüfung des Seeseners konnte ermittelt werden, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Seine serbische Fahrerlaubnis hatte aufgrund seines Wohnsitzes in Deutschlands (länger als sechs Monate) keine Gültigkeit mehr. Der 19-Jährige gab an, dass er nicht wusste eine deutsche Fahrerlaubnis zu benötigen.

Der Unfallschaden wird auf insgesamt 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell