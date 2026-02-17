Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Einfluss Auto gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Wieterstraße, Montag, 16.02.2026, 15.20 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 15.20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 43-jährigen Autofahrer, der auf der Wieterstraße fuhr. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum berauschender Mittel schließen kann. Der Mann aus Katlenburg-Lindau machte freiwillig körperliche Tests, wobei sich der Verdacht erhärtete. Der 43-Jährige gab an noch nie Drogen genommen zu haben, weshalb er auch mit einem freiwilligen Urintest einverstanden war. Dieser reagierte positiv auf THC.

Die Folge waren die Untersagung der Weiterfahrt, die Entnahme einer Blutprobe in der Northeimer Dienststelle und das Einleiten eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens.

