PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Roswithastraße in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Roswithastraße 3, 17.02.2026 ca. 8:50 Uhr

Im angegeben Zeitraum kommt es in der Roswithastraße in Höhe der Hausnummer 3 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einer Engstelle den Pkw der Geschädigten. Anschließend entfernt sich die bislang unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Es könnte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen Pkw der Marke BMW in der Farbe weiß handeln. Als Kennzeichenfragmente konnte lediglich der Verwaltungsbezirk (GAN/EIN) sowie die Buchstaben OV abgelesen werden. Der Schaden am Pkw der Geschädigten wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (par)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 10:21

    POL-NOM: Unter berauschenden Mitteln gefahren

    Northeim (ots) - Northeim, Harztor, Dienstag, 17.02.2026, 14.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag gegen 14.30 Uhr führte eine Streife der Polizei Northeim eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 42-jährigen Autofahrer aus Northeim durch. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln schließen lassen können. Freiwillig ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:15

    POL-NOM: Falsches Versicherungskennzeichen genutzt

    Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, Dienstag, 17.02.2026, 09.15 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag gegen 09.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer, der die Rückingsallee befuhr. Der Northeimer hatte ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht, welches nicht auf den E-Scooter ausgestellt war. Somit besteht der Verdacht der Urkundenfälschung und eines Verstoßes ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 09:47

    POL-NOM: Ladendieb erwischt

    Northeim (ots) - Northeim, Hillerser Straße, Montag, 16.02.2026, 10.15 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag versuchte ein 29-jähriger Mann aus Bad Gandersheim aus einem Baumarkt in der Hillerser Straße in Northeim verschiedenes Zubehör zu stehlen. Dabei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet und angesprochen, nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte. Der Mann gab die unbezahlte Ware aus seiner Tasche heraus. Der Wert der Gegenstand lag knapp unter 50 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren