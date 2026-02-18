Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Roswithastraße in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Roswithastraße 3, 17.02.2026 ca. 8:50 Uhr

Im angegeben Zeitraum kommt es in der Roswithastraße in Höhe der Hausnummer 3 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einer Engstelle den Pkw der Geschädigten. Anschließend entfernt sich die bislang unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Es könnte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen Pkw der Marke BMW in der Farbe weiß handeln. Als Kennzeichenfragmente konnte lediglich der Verwaltungsbezirk (GAN/EIN) sowie die Buchstaben OV abgelesen werden. Der Schaden am Pkw der Geschädigten wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (par)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell