Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person entwendet Geldbörse beim Einkaufen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Robert-Schnabel-Straße, Dienstag, 17.02.2026, 16.30 Uhr - 17.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine unbekannte Person entwendete während des Einkaufes die Geldbörse einer 56-jährigen Frau. Die Northeimerin hielt sich am Dienstagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Robert-Schnabel-Straße in Northeim auf und hatte ihre Geldbörse in ihrer Handtasche im Einkaufskorb verstaut.

Neben Bargeld fehlen ihr nun auch jegliche Ausweisdokumente sowie ihre Scheckkarten.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell