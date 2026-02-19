PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person entwendet Geldbörse beim Einkaufen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Robert-Schnabel-Straße, Dienstag, 17.02.2026, 16.30 Uhr - 17.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine unbekannte Person entwendete während des Einkaufes die Geldbörse einer 56-jährigen Frau. Die Northeimerin hielt sich am Dienstagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Robert-Schnabel-Straße in Northeim auf und hatte ihre Geldbörse in ihrer Handtasche im Einkaufskorb verstaut.

Neben Bargeld fehlen ihr nun auch jegliche Ausweisdokumente sowie ihre Scheckkarten.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 16:29

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Roswithastraße in Bad Gandersheim

    Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim - Roswithastraße 3, 17.02.2026 ca. 8:50 Uhr Im angegeben Zeitraum kommt es in der Roswithastraße in Höhe der Hausnummer 3 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einer Engstelle den Pkw der Geschädigten. Anschließend entfernt sich die bislang unbekannte Person unerlaubt vom ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:21

    POL-NOM: Unter berauschenden Mitteln gefahren

    Northeim (ots) - Northeim, Harztor, Dienstag, 17.02.2026, 14.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag gegen 14.30 Uhr führte eine Streife der Polizei Northeim eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 42-jährigen Autofahrer aus Northeim durch. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln schließen lassen können. Freiwillig ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:15

    POL-NOM: Falsches Versicherungskennzeichen genutzt

    Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, Dienstag, 17.02.2026, 09.15 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag gegen 09.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer, der die Rückingsallee befuhr. Der Northeimer hatte ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht, welches nicht auf den E-Scooter ausgestellt war. Somit besteht der Verdacht der Urkundenfälschung und eines Verstoßes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren