Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung von Fenster - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hugo-Wolf-Weg, Mittwoch, 18.02.2026, 07.00 - 19.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte auf bislang unbekannte Weise mit einem nicht näher bekannten Gegenstand ein im Erdgeschoss befindliches Fenster eines Wohnhauses im Hugo-Wolf-Weg in Northeim.

Dem 57-jährigen Geschädigten entstand hierdurch ein Sachschaden von mindestens 500,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

