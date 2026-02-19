POL-NOM: Sachbeschädigung von Fenster - Zeugen gesucht
Northeim (ots)
37154 Northeim, Hugo-Wolf-Weg, Mittwoch, 18.02.2026, 07.00 - 19.00 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Eine bislang unbekannte Person beschädigte auf bislang unbekannte Weise mit einem nicht näher bekannten Gegenstand ein im Erdgeschoss befindliches Fenster eines Wohnhauses im Hugo-Wolf-Weg in Northeim.
Dem 57-jährigen Geschädigten entstand hierdurch ein Sachschaden von mindestens 500,00 Euro.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell