Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 37000 Euro Sachschaden bei Unfall - keine Personen verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Teichstraße, Mittwoch, 18.02.2026, 11.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 51-jähriger Mann befuhr am Mittwochvormittag die Teichstraße und wollte im Kreuzungsbereich die Friedrichstraße geradeaus überqueren. An einem dort befindlichen Stop-Schild übersah er den von rechts kommenden bevorrechtigten 34-jährigen Mann mit seinem Pkw, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Infolge des Zusammenstoßes kollidierte der 51-jährige mit einem weiteren auf der gegenüberliegenden Fahrbahn am Stop-Schild haltenden Pkw.

An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden - der Gesamtschaden wird auf mindestens 37000 Euro geschätzt.

Es wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

