POL-NOM: 37000 Euro Sachschaden bei Unfall - keine Personen verletzt
Northeim (ots)
37154 Northeim, Teichstraße, Mittwoch, 18.02.2026, 11.50 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Ein 51-jähriger Mann befuhr am Mittwochvormittag die Teichstraße und wollte im Kreuzungsbereich die Friedrichstraße geradeaus überqueren. An einem dort befindlichen Stop-Schild übersah er den von rechts kommenden bevorrechtigten 34-jährigen Mann mit seinem Pkw, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Infolge des Zusammenstoßes kollidierte der 51-jährige mit einem weiteren auf der gegenüberliegenden Fahrbahn am Stop-Schild haltenden Pkw.
An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden - der Gesamtschaden wird auf mindestens 37000 Euro geschätzt.
Es wurden keine Personen verletzt.
