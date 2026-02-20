Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 15000 Euro Schaden und eine verletzte Person nach Vorfahrtsmissachtung

Northeim (ots)

37154 Northeim, B241, Donnerstag, 19.02.2026, 20.26 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 57-jähriger Mann beabsichtigte am Donnerstagabend von der Abfahrt der BAB7 nach links auf die B241 in Fahrtrichtung Northeim abzubiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Pkw Fahrer, welcher die B241 aus Moringen in Richtung Northeim befuhr. Trotz einer Gefahrenbremsung des 32-jährigen konnte ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeugen nicht mehr verhindert werden. Durch die Kollision wurde der 32-jährige Mann leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15000 Euro.

