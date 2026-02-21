POL-NOM: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß
Northeim (ots)
Northeim, Einmündungsbereich Rückingsallee / Einbecker Landstraße / Seesener Landstraße, Freitag, 20.02.2026, 23:30 Uhr
NORTHEIM (shei) - Ein 22-jähriger Einbecker befuhr mit seinem Pkw die Rückingsallee und bog im Einmündungsbereich nach links auf die Einbecker Landstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 55-jährigen Northeimers, der die Seesener Landstraße in Richtung Einbecker Landstraße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8000 EUR. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
