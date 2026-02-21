PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Northeim (ots)

Northeim, Einmündungsbereich Rückingsallee / Einbecker Landstraße / Seesener Landstraße, Freitag, 20.02.2026, 23:30 Uhr

NORTHEIM (shei) - Ein 22-jähriger Einbecker befuhr mit seinem Pkw die Rückingsallee und bog im Einmündungsbereich nach links auf die Einbecker Landstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 55-jährigen Northeimers, der die Seesener Landstraße in Richtung Einbecker Landstraße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8000 EUR. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 20.02.2026 – 18:54

    POL-NOM: Reifendiebstahl in Greene

    Bad Gandersheim (ots) - (ahr)37574 Einbeck/Greene, Im Löberfeld, Zeit 20.02.2026, 04:40 Uhr bis 04:50 Uhr. Im genannten Zeitraum haben zwei unbekannte Täter in Greene in der Straße Im Löberfeld vier Winterreifen von einem dortigen Grundstück entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1250 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden. ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 12:27

    POL-NOM: Einbrecher bei Tatausführung gestört und geflüchtet - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Beethovenstraße, Freitag, 13.02.2026, 10.20 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person versuchte sich am vergangenen Freitag über die Terassentür gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus eines 83-jährigen Mannes zu verschaffen. Während der Tatausführung wurde er durch den Hauseigentümer überrascht, welcher sich zur Tatzeit ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 07:50

    POL-NOM: 15000 Euro Schaden und eine verletzte Person nach Vorfahrtsmissachtung

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, B241, Donnerstag, 19.02.2026, 20.26 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 57-jähriger Mann beabsichtigte am Donnerstagabend von der Abfahrt der BAB7 nach links auf die B241 in Fahrtrichtung Northeim abzubiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Pkw Fahrer, welcher die B241 aus Moringen in Richtung ...

    mehr
