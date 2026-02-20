PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifendiebstahl in Greene

Bad Gandersheim (ots)

(ahr)37574 Einbeck/Greene, Im Löberfeld, Zeit 20.02.2026, 04:40 Uhr bis 04:50 Uhr. Im genannten Zeitraum haben zwei unbekannte Täter in Greene in der Straße Im Löberfeld vier Winterreifen von einem dortigen Grundstück entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1250 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

