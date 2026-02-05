PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW in Bus gerutscht

Neubrandenburg (ots)

In Neubrandenburg ist in der Platanenstraße gegen 07:45 Uhr eine 26-jährige deutsche Autofahrerin auf der winterlichen Straße seitlich in einen ihr entgegenkommenden, mit Passagieren besetzten Stadtbus gerutscht. Verletzt wurde nach aktueller Kenntnis der Polizei niemand. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Aufgrund des Unfalls kam es im Bereich des Unfallorts zu Einschränkungen, die etwa eine Stunde andauerten.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 08:43

    POL-NB: Raub in Greifswald - Polizei sucht Zeugen

    Greifswald (ots) - Am vergangenen Dienstagabend (03.02.2026), gegen 23:15 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf darüber informiert, dass ein 41-jähriger Mann in der Feldstraße in Greifswald von drei Tätern ausgeraubt und verletzt worden ist. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die drei Täter dem 41-Jährigen offenbar bis zu seiner Wohnanschrift gefolgt. Als dieser gegen 23:15 Uhr den Hausflur eines ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:13

    POL-NB: Brand eines PKW in Pasewalk

    Pasewalk (ots) - Am 05.02.2026 kam es gegen 03:00 Uhr in der Haußmannstraße in Pasewalk zum Brand eines PKW. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet in der Nacht ein VW aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch den Vollbrand des Fahrzeugs wurde ein danebenstehender Mercedes-Transporter ebenfalls beschädigt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen, der VW ist jedoch vollständig ausgebrannt. Die ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 09:30

    POL-NB: Unbekannte stehlen Werkzeuge von Solarpark-Baustelle

    Wendisch-Baggendorf (ots) - Die Polizei wurde am gestrigen Dienstag (03. Februar 2026) zu einer Baustelle zur Errichtung eines Solarparks bei Wendisch-Baggendorf gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montag, dem 02. Februar 2026, 16 Uhr, bis zum Dienstag, dem 03. Februar 2026, 08 Uhr, unbefugt Zutritt zur Baustelle und entwendeten Werkzeuge. Es entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren