Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW in Bus gerutscht

Neubrandenburg (ots)

In Neubrandenburg ist in der Platanenstraße gegen 07:45 Uhr eine 26-jährige deutsche Autofahrerin auf der winterlichen Straße seitlich in einen ihr entgegenkommenden, mit Passagieren besetzten Stadtbus gerutscht. Verletzt wurde nach aktueller Kenntnis der Polizei niemand. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Aufgrund des Unfalls kam es im Bereich des Unfallorts zu Einschränkungen, die etwa eine Stunde andauerten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell