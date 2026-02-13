PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fast doppelt so schwer wie erlaubt - Autobahnpolizei stoppt massiv überladenen Klein-Lkw auf der Autobahn

POL-OH: Fast doppelt so schwer wie erlaubt - Autobahnpolizei stoppt massiv überladenen Klein-Lkw auf der Autobahn
  • Bild-Infos
  • Download

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Überladene Fahrzeuge stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr dar. Gerade bei Klein-LKW fällt die erlaubte Nutzlast oft gering aus - was Transportunternehmer, Disponenten und Fahrzeugführer regelmäßig vor Herausforderungen stellt. Dass diese Grenzen jedoch nicht ignoriert werden dürfen, zeigte eine Verkehrskontrolle der spezialisierten Verkehrsüberwachung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld am Mittwoch (11.02.) auf der A4 in der Nähe von Bad Hersfeld.

Um die Problematik verständlich einzuordnen, lohnt ein Blick auf die grundlegenden Begriffe: Das Leergewicht beschreibt das Gewicht eines Fahrzeugs inklusive Betriebsstoffe, jedoch ohne Ladung. Die Nutzlast gibt an, wie viel Gewicht zusätzlich geladen werden darf. Addiert man Leergewicht und maximale Nutzlast, ergibt sich die zulässige Gesamtmasse, die aus Gründen der Verkehrssicherheit keinesfalls überschritten werden darf.

Auf einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein Klein-LKW aus Polen auf, der augenscheinlich aufgrund seiner Ladung eine deutliche Seitenneigung aufwies. Nahe der Anschlussstelle Bad Hersfeld wurde das Fahrzeug daraufhin angehalten und kontrolliert. Beim Blick in die Fahrzeug- und Ladungspapiere staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht: Bei einer im Fahrzeugschein ausgewiesenen Nutzlast von lediglich 380 Kilogramm und einer zulässigen Gesamtmasse von 3.500 Kilogramm wiesen die mitgeführten Frachtpapiere eine Beladung von 3.400 Kilogramm aus.

Eine anschließende Verwiegung auf der Brückenwaage einer ortsansässigen Metall-Großhandlung brachte schließlich Gewissheit: Das Fahrzeug brachte knapp 7.000 Kilogramm auf die Waage und war damit 99,14 Prozent überladen - nahezu doppelt so schwer wie erlaubt.

Doch damit nicht genug: Der ukrainische Fahrzeugführer hatte zudem die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und konnte keinerlei Aufzeichnungen über Fahr-, Arbeits- und Ruhezeiten vorlegen.

Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Erst nach der Umladung auf ein geeignetes Transportfahrzeug, einer vorgeschriebenen Ruhepause sowie der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich durfte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen.

Auch der verantwortliche Unternehmer muss nun mit einem Bußgeld in mindestens dreistelliger Höhe rechnen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass Überladungen nicht nur ordnungswidrig sind, sondern das Fahrverhalten, den Bremsweg und die Stabilität eines Fahrzeugs massiv beeinträchtigen - mit potenziell lebensgefährlichen Folgen für alle Verkehrsteilnehmer.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 13:37

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Landkreise Fulda und Vogelsberg

    Osthessen (ots) - FD Zusammenstoß zwischen Auto und Linienbus Fulda. Am Donnerstag (12.02.), gegen 6.45 Uhr, befuhr eine 52-jährige Opel-Fahrerin aus Harmerz die Johannes-Nehring-Straße in Richtung Sickelser Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, welcher die Sickelser Straße von der ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:28

    POL-OH: Einbruch in gemeinnützige Einrichtung

    Vogelsbergkreis (ots) - Herbstein. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch (11.02.), 17.30 Uhr, bis Donnerstag (12.02.), 6 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude einer gemeinnützigen Einrichtung in der Pestalozzistraße. Nachdem die Täter eine Tür gewaltsam aufhebelten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 450 Euro. Hinweise bitte an die ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:22

    POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Reifen zerstochen

    Hersfeld Rotenburg (ots) - Diebstahl von E-Scooter Bebra. Im Zeitraum vom 29. Januar bis 12. Februar begaben sich Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Lindenallee und entwendeten aus einem Kellerraum einen schwarzen E-Scooter der Marke "Segway" (Modell: Ninebot; Kennzeichen: 661-HXI) im Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren