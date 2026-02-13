PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Landkreise Fulda und Vogelsberg

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß zwischen Auto und Linienbus

Fulda. Am Donnerstag (12.02.), gegen 6.45 Uhr, befuhr eine 52-jährige Opel-Fahrerin aus Harmerz die Johannes-Nehring-Straße in Richtung Sickelser Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, welcher die Sickelser Straße von der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Westring befuhr. Die 52-jährige Opel-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt.

(Polizeistation Fulda)

VB

Verkehrsunfallfluchten - Hinweise erbeten

Herbstein. Am Mittwoch (11.02.), in der Zeit von 14.15 Uhr bis 17.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Am Hain" einen am Fahrbahnrand geparkten Seat Altera auf der rechten Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.500 Euro geschätzt.

Lauterbach. Im Zeitraum von Mittwochabend (11.02.), 21 Uhr, bis Donnerstagmorgen (12.02), 8 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Mozartstraße am Fahrbahnrand geparkten Ford Focus an der vorderen Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.800 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Lauterbach)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

