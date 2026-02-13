Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in gemeinnützige Einrichtung

Vogelsbergkreis (ots)

Herbstein. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch (11.02.), 17.30 Uhr, bis Donnerstag (12.02.), 6 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude einer gemeinnützigen Einrichtung in der Pestalozzistraße. Nachdem die Täter eine Tür gewaltsam aufhebelten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell