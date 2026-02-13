PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in gemeinnützige Einrichtung

Vogelsbergkreis (ots)

Herbstein. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch (11.02.), 17.30 Uhr, bis Donnerstag (12.02.), 6 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude einer gemeinnützigen Einrichtung in der Pestalozzistraße. Nachdem die Täter eine Tür gewaltsam aufhebelten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

