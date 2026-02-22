PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Parkanlage "Bäckerwall"

Freitag, 20.02.2026, 11:38 Uhr

EINBECK (schu)

Ein Junge hat am Freitagvormittag an der Parkanlage Bäckerwall einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 13-Jährige aus Einbeck wurde zuvor dabei beobachtet, wie dieser, auf einer Parkbank sitzend, mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand hantierte.

Bei der umgehenden Überprüfung durch mehrere Funkstreifenbesatzungen aus Einbeck und Northeim konnte bei dem Jungen in der Jackentasche ein hälftig herausragender pistolenähnlicher Gegenstand festgestellt werden. Der Gegenstand konnte dem 13-Jährigen widerstandslos abgenommen werden. Hierbei handelte es sich um eine erlaubnisfreie Spielzeugspistole (Soft-Air-Waffe). Aufgrund ihres Aussehens und Beschaffenheit war diese jedoch nicht ohne weiteres als solche zu erkennen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks konnte eine weitere baugleiche Spielzeugpistole aufgefunden werden.

Beide Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Parkanlage war zum Vorfallszeitpunkt stark frequentiert.

Die Tragweite und Gefährlichkeit des Handelns waren dem 13-Jährigen offensichtlich nicht bewusst. Der Junge wurde im Anschluss einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei Einbeck weist darauf hin, dass Einsätze im Zusammenhang mit schusswaffenähnlichen Gegenständen turnusmäßig einen größeren Polizeieinsatz auslösen, da zu Beginn nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, ob von einer realen Gefahr auszugehen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 07:46

    POL-NOM: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Uslar (ots) - Bodenfelde, Uslarer Straße, Ecke Hafenstraße, Sonnabend, 21.02.2026, 15.45 Uhr BODENFELDE (st) Weiterfahrt untersagt Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw in der Uslarer Straße, wurde festgestellt, dass ein 28jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 07:42

    POL-NOM: Fahrzeugführer übersieht Pkw und verursacht Unfall

    Uslar (ots) - Uslar, Wiesenstraße 20, Sonnabend, 21.02.2026, 11.00 Uhr USLAR (st) Verkehrsunfallflucht Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fährt vom Parkplatz eines Baumarktes auf die Zufahrt eines Verbrauchermarktes und übersieht dabei den PKW einer 34 - Jährigen Fahrzeugführerin aus einem Ortsteil von Bodenfelde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden weicht ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 15:48

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Northeim (ots) - Moringen, OT Blankenhagen, K427 / Moringer Straße, Freitag, 20.02.2026, 12:15 Uhr BLANKENHAGEN (shei) - Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Pkw in Blankenhagen die Moringer Straße in Richtung Ortsausgang. Beim Erkennen eines Hundes auf dem Gehweg wich er nach links aus, da er befürchtete, dieser könne auf die Fahrbahn laufen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Transporter eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren