Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Parkanlage "Bäckerwall"

Freitag, 20.02.2026, 11:38 Uhr

EINBECK (schu)

Ein Junge hat am Freitagvormittag an der Parkanlage Bäckerwall einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 13-Jährige aus Einbeck wurde zuvor dabei beobachtet, wie dieser, auf einer Parkbank sitzend, mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand hantierte.

Bei der umgehenden Überprüfung durch mehrere Funkstreifenbesatzungen aus Einbeck und Northeim konnte bei dem Jungen in der Jackentasche ein hälftig herausragender pistolenähnlicher Gegenstand festgestellt werden. Der Gegenstand konnte dem 13-Jährigen widerstandslos abgenommen werden. Hierbei handelte es sich um eine erlaubnisfreie Spielzeugspistole (Soft-Air-Waffe). Aufgrund ihres Aussehens und Beschaffenheit war diese jedoch nicht ohne weiteres als solche zu erkennen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks konnte eine weitere baugleiche Spielzeugpistole aufgefunden werden.

Beide Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Parkanlage war zum Vorfallszeitpunkt stark frequentiert.

Die Tragweite und Gefährlichkeit des Handelns waren dem 13-Jährigen offensichtlich nicht bewusst. Der Junge wurde im Anschluss einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei Einbeck weist darauf hin, dass Einsätze im Zusammenhang mit schusswaffenähnlichen Gegenständen turnusmäßig einen größeren Polizeieinsatz auslösen, da zu Beginn nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, ob von einer realen Gefahr auszugehen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell