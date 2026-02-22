Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Köppenweg

Donnerstag, 19.02.2026, 20:00 Uhr bis Freitag, 20.02.2026, 09:00 Uhr EINBECK (schu)

Ein bislang unbekannter Verursacher streifte mit derzeit unbekanntem Fahrzeug beim Vorbeifahren den geparkten Pkw Fiat des 75-jährigen Geschädigten.

Es entstand Sachschaden i.H.v. ca. 4.500,- EUR.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder Verursachung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell