POL-NOM: Verkehrsunfallflucht
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Köppenweg
Donnerstag, 19.02.2026, 20:00 Uhr bis Freitag, 20.02.2026, 09:00 Uhr EINBECK (schu)
Ein bislang unbekannter Verursacher streifte mit derzeit unbekanntem Fahrzeug beim Vorbeifahren den geparkten Pkw Fiat des 75-jährigen Geschädigten.
Es entstand Sachschaden i.H.v. ca. 4.500,- EUR.
Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.
Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder Verursachung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.
