Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

37574 Einbeck / Salzderhelden, Alte Marktstraße

Freitag, 20.02.2026, 12:10 Uhr

EINBECK (schu)

Ein 23-jähriger Einbecker fiel mit seinem Pkw Audi durch seine riskante Fahrweise aufgrund Überholens im Überholverbot bei deutlichem Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der L572 zwischen Drüber und Sülbeck auf.

Eine Funkstreifenbesatzung konnte den Pkw in Bereich L572 / Einbecker Straße (Abzweig Salzderhelden) feststellen. Der Einbecker ignorierte die Anhaltesignale trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn und setzte seine Fahrt in Richtung Salzderhelden mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Hierbei beschleunigte der Einbecker augenscheinlich rücksichtlos weiter und missachtete jedwede Verkehrsregeln.

Im Bereich der Tiestraße / Alte Marktstraße verlor der 23-Jährige schlussendlich die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte frontal mit einem zu einem Wohnhaus zugehörigen Treppenpodest. Der Pkw sowie das Treppenpodest wurden hierbei erheblich beschädigt.

Während der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass der Einbecker weder eine Fahrerlaubnis besitzt und zudem unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein etwaiger Konsum wurde durch den 23-Jährigen auf Nachfragen eingeräumt.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden i.H.v. ca. 5.000,- EUR. Der entstandene Sachschaden am Treppenpodest wird auf ca. 2.000,- EUR geschätzt.

Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und auslaufende Betriebsstoffe durch die Feuerwehr gebunden werden.

Dem Einbecker wurde eine Blutprobe entnommen und im Anschluss zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Der 23-Jährige muss sich nun wegen mehrere Verkehrsstraftaten u.a. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Einflusses berauschender Mittel sowie grob verkehrswidrigen und rücksichtlosen Verhalten und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

