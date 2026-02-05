PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 2. Folgemeldung zu Raubüberfall auf Bankfiliale in Essingen

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Raubüberfall auf Bankfiliale

Essingen: 2. Folgemeldung nach Raubüberfall auf Bankfiliale-Hinweise zu weißem Transporter gesucht

Wie berichtet, wurde am Donnerstag, den 29.01.26, gegen 15:40 Uhr eine Bankfiliale in der Rathausgasse überfallen. Der Täter raubte einen höheren Geldbetrag und flüchtete anschließend. Die Staatsanwaltschaft sowie Kriminalpolizei führen die Ermittlungen seither mit Hochdruck. Diese führten bislang aber nicht zu entscheidenden Erkenntnissen bezüglich der Identifizierung des maskierten Täters. Die Ermittler gehen verschiedenen Spuren und Hinweisen nach, mitunter werden vorhandene Bildaufzeichnungen ausgewertet. Die Kriminalpolizei sucht nun dringend Hinweise auf einen weißen Transporter bzw. dessen Fahrer, welcher als wichtiger Zeuge gesucht wird. Der Mann verlud unter Verwendung der Hebebühne Gegenstände. Der Transporter der Marke MAN besitzt einen Kofferaufbau mit Hebebühne, Windabweiser und hatte keinerlei Schriftzüge. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit unweit des Tatorts schräg gegenüber dem Rathaus vor Gebäude Rathausgasse 6.

Lichtbilder des Transporters sind unter nachfolgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/essingen-raubueberfall-auf-geldinstitut/

Die Kriminalpolizei hat folgende Fragen:

   - Wer kann Hinweise zum Transporter auf den Bildern und dessen 
     Besitzer geben?
   - Fiel dieser vor 14.45 Uhr oder nach 16 Uhr im erweiterten 
     Umkreis von Essingen auf?
   - Wer kann Hinweise zum Fahrer geben? Auch der Fahrer selbst wird 
     gebeten, sich zu melden. Er kommt als potentiell wichtiger Zeuge
     in Betracht.
   - Wer erhielt im relevanten Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 16 Uhr
     in der Umgebung des Tatortes eine Frachtlieferung oder hatte 
     eine Umzugsfirma beauftragt?

Des Weiteren bittet die Kriminalpolizei Personen aus Essingen und Lauterburg, welche über Videodaten im Zeitraum 29.01.26, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr verfügen, sich unter Telefon 07361/5800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

