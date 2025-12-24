Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in Ungstein - Einfamilienhaus im Spielbergweg betroffen

Bad Dürkheim (ots)

Am 23. Dezember 2025 wurde im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Spielbergweg in Bad Dürkheim eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten durch Einschlagen der Terassentür in das Haus und durchsuchten vor allem das Obergeschoss. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Spielbergweg gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen: Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell