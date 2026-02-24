Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bleiabfälle von Firmengelände gestohlen

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Elvershausen, Am Zimmerplatz, Samstag, 21.02.2026, 12.25 Uhr bis Montag, 23.02.2026, 12.30 Uhr

ELVERSHAUSEN (Wol)

Im Zeitraum von Freitag ca. 12.25 Uhr bis Sonntag ca. 12.30 Uhr kam es auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Straße "Am Zimmerplatz" in Elvershausen zu einem Diebstahl von Bleiabfällen.

Unbekannte Personen begaben sich auf das Firmengelände und entwendeten ungesicherte Bleiabfälle im Wert von ca. 1.000 Euro. Aufgrund von Videoaufzeichnungen gibt es Hinweise auf einen weißen Transporter, welcher für den Transport genutzt worden sein könnte sowie zwei Personen.

Bei den Personen handelt es sich um eine Frau und einen Mann, die wie folgt beschrieben werden können.

Frau:

- Ca. 35. Jahre

- Weiße Sportschuhe

- Karierter Bademantel

- Grünes Oberteil

- Leggings mit Leopardenmuster

Mann:

- Ca. 30 Jahre

- Weinroter Pullover

- Orange Handschuhe

- Schwarze Hose

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell