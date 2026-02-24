PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mann konnte Taxifahrt nicht bezahlen - später spuckte er in den Streifenwagen

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße, Dienstag, 24.02.2026, 00.10 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 00.10 Uhr meldete sich ein Taxifahrer bei der Polizei, weil ein Fahrgast einen offenen Betrag nicht bezahlen konnte und dieser versuchte zu Fuß zu flüchten. Der 40-jährige Taxifahrer konnte den Fahrgast in der Güterbahnhofstraße einholen und bis zum Eintreffen der Polizei aufhalten.

Der 28-jährige Fahrgast aus Rosdorf gab an, den Betrag von über 60 Euro für die Fahrt vom Bahnhof Kreiensen bis zum Northeimer Bahnhof aktuell nicht bezahlen zu können. Er würde das Geld zeitnah besorgen und die Rechnung dann begleichen.

Vor Ort konnte die Identität des Rosdorfers nicht eindeutig geklärt werden, weshalb der Mann zur Northeimer Dienststelle gebracht wurde. Auf der Fahrt spuckte der 28-Jährige gegen eine Rückenlehne, weshalb eine Kostenrechnung für die entsprechende Reinigung gefertigt wurde. Nachdem die Identität bestätigt werden konnte, wurde der Rosdorfer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

