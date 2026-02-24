Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Unfallflüchtiger ermittelt

Uslar (ots)

Uslar, (go), Kupferhammer, Sonntag, der 22.02.2026, 15:00 Uhr. Nach einer Verkehrsunfallflucht am obigen Sonntag in Uslar, Kupferhammer, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer später durch einen aufmerksamen Zeugen ermittelt werden. Der 79- jährige PKW Fahrer aus Uslar touchierte zuvor den PKW einer 38- jährigen aus Uslar, als er rückwärts aus einer Garage fuhr. Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

