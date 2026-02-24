PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Unfallflüchtiger ermittelt

Uslar (ots)

Uslar, (go), Kupferhammer, Sonntag, der 22.02.2026, 15:00 Uhr. Nach einer Verkehrsunfallflucht am obigen Sonntag in Uslar, Kupferhammer, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer später durch einen aufmerksamen Zeugen ermittelt werden. Der 79- jährige PKW Fahrer aus Uslar touchierte zuvor den PKW einer 38- jährigen aus Uslar, als er rückwärts aus einer Garage fuhr. Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 11:09

    POL-NOM: Unfallflucht beim Ausparken

    Northeim (ots) - Northeim, Wilhelmstraße, Montag, 23.02.206, 11.30 - 13.45 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag im Zeitraum von ca. 11.30 - 13.45 Uhr kam es in der Wilhelmstraße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte in dem Zeitraum sein Auto auf einem Parkstreifen der Wilhelmstraße an der Ecke zur Schillerstraße. Vor seinem Auto befand sich ein weiteres geparktes Auto. Als der Geschädigte zum ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 09:47

    POL-NOM: Mann konnte Taxifahrt nicht bezahlen - später spuckte er in den Streifenwagen

    Northeim (ots) - Northeim, Bahnhofstraße, Dienstag, 24.02.2026, 00.10 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag gegen 00.10 Uhr meldete sich ein Taxifahrer bei der Polizei, weil ein Fahrgast einen offenen Betrag nicht bezahlen konnte und dieser versuchte zu Fuß zu flüchten. Der 40-jährige Taxifahrer konnte den Fahrgast in der Güterbahnhofstraße einholen und bis zum ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 09:29

    POL-NOM: Bleiabfälle von Firmengelände gestohlen

    Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Elvershausen, Am Zimmerplatz, Samstag, 21.02.2026, 12.25 Uhr bis Montag, 23.02.2026, 12.30 Uhr ELVERSHAUSEN (Wol) Im Zeitraum von Freitag ca. 12.25 Uhr bis Sonntag ca. 12.30 Uhr kam es auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Straße "Am Zimmerplatz" in Elvershausen zu einem Diebstahl von Bleiabfällen. Unbekannte Personen begaben sich auf das Firmengelände und entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren