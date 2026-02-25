Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrer mit über 2,5 Promille unterwegs

Northeim (ots)

Northeim, Feldweg zw. Moringen & Hollenstedt, Dienstag, 24.02.2026, 14.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr meldete eine Zeugin einen Fahrradfahrer der mit einer unsicheren Fahrweise auf einem Feldweg zwischen Moringen und Hollenstedt auffiel. Der Mann fiel häufiger mit dem Pedelec um und fuhr anschließend weiter. Bei der Kontrolle der eingesetzten Streife der Polizei Northeim bestätigte der 43-jährige Hollenstedter, dass er mit dem Pedelec von Moringen in Richtung Hollenstedt gefahren ist. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

Der 43-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme zur Northeimer Dienststelle gebracht. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell