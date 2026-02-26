Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall nach Flucht mit einem Auto

Northeim (ots)

Northeim, Hillerser Straße / Bovenden OT Harste/Emmenhausen, L554, Mittwoch, 25.02.2026, 14.55 bis 15.06 Uhr

NORTHEIM/BOVENDEN

Am Mittwoch gegen 14.55 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl von hochwertigen Smartphones aus einem Elektronikfachmarkt in der Hillerser Straße in Northeim gemeldet. Die Personen seien laut Zeugen anschließend mit einem Auto in Richtung Nörten-Hardenberg geflüchtet.

Das Auto konnte durch eine eingesetzte Streife der Polizei Northeim auf der B446 festgestellt werden und erhielt Anhaltesignale, welche jedoch missachtet wurden. Die Personen versuchten anschließend mit hoher Geschwindigkeit über die L555 zu flüchten. Dabei überholte der Fahrzeugführer mehrfach, ohne dabei auf den restlichen Verkehr zu achten, wobei es jedoch zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam. In der Ortschaft Harste wurde die Flucht über einen Feldweg fortgesetzt. Dort verlor der Fahrzeugführer in einer Linkskurve die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem angrenzenden Weidezaun.

Nachdem das Auto zum Stehen gekommen war, konnten mindestens drei Männer zu Fuß flüchten. Für die Absuche nach den Personen wurden Polizeikräfte der Polizei Northeim, Polizei Göttingen, der Autobahnpolizei Göttingen, ein Diensthundeführer der Polizeidirektion Göttingen sowie zwei Polizeihubschrauber (Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen & Bundespolizei) eingesetzt.

Ein 19-jähriger Mann konnte im Unterholz liegend durch Diensthundeführer festgestellt und festgenommen werden. Zwei weitere Männer (18 & 25 Jahre alt) konnten durch einen Polizeihubschrauber festgestellt und anschließend durch Kollegen der Polizei Göttingen festgenommen werden. Alle drei Personen wurden dem Gewahrsam der Polizei Northeim zugeführt. Durch eine der drei Personen wurde ein weiterer 18-jähriger Täter namentlich benannt. Am heutigen Tag folgen weitere polizeiliche Maßnahmen. Aufgrund der Ermittlungsarbeit können aktuell keine weiteren Angaben zu den Personen gemacht werden.

Die fünf Smartphones der Marke Apple im Wert von ca. 6.000 Euro konnten aufgefunden und beschlagnahmt werden. Vom 19-jährigen Fahrzeugführer wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell