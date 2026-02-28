POL-NOM: Diebstahl an der Weißenwasserkirche
Bad Gandersheim (ots)
Tatort: Kalefeld, Buchtstraße (Weißenwasserkirche) Tatzeitraum: 20.02.2026 - 26.02.2026
Kalefeld (lat) - In dem Zeitraum von Freitag, den 20.02.2026 bis Donnerstag, den 26.02.2026 entwendet eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Kupferrohre an der Weißenwasserkirche. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,- EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell