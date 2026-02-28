POL-NOM: Sachbeschädigung an zwei Pkw
Northeim (ots)
Northeim, Wilhelmstraße 23, 20.02.2026, 10:00 Uhr bis 27.02.2026, 16:00 Uhr
NORTHEIM (Sch)
Im oben genannten Zeitraum werden zwei Pkw des 81-jährigen Geschädigten an seiner Wohnanschrift an mehreren Stellen mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf 5.500 Euro geschätzt. Hinweise und/oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
