POL-NOM: Trickdiebstahl in Northeim

Northeim, 28.02.2026, 15:30 Uhr

Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, wurde der Polizei Northeim ein Trickdiebstahl durch Vortäuschen falscher Tatsachen bekannt.

Gegen 15:30 Uhr klingelten zwei bisher unbekannte Personen bei der 83-jährigen Northeimerin und gelangen unter dem Vorwand die Wohnungstüren im Hinblick auf die Nutzung eines Rollators auszumessen in die Wohnung. Durch ein Ablenkungsmanöver der weiblichen Person gelang es der männlichen Person nach Diebesgut zu suchen. Nach wenigen Minuten entfernten sich die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Es kam zu einem Gesamtschaden von knapp 18.000 Euro.

Die beiden Personen beschrieb die 83-jährige wie folgt:

Person 1:

- weiblich - ca. 40-50 Jahre alt - ca. 170cm groß - kräftige/korpulente Statur - dunkle, schulterlange Haare - helle Kleidung - farbiges Tattoo im Bereich der Achillessehne

Person 2:

- männlich - ca. 170cm groß - kräftige Statur - schwarzes, kurzes, lockiges Haar - dunkle Winterjacke und dunkle Jeans - weiße Schuhe

Sachdienliche Hinweise sind bitte bei der Polizei Northeim unter der 05551 - 91480 zu melden.

