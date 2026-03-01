PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trickdiebstahl in Northeim

Northeim (ots)

Northeim, 28.02.2026, 15:30 Uhr

NORTHEIM (Sch)

Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, wurde der Polizei Northeim ein Trickdiebstahl durch Vortäuschen falscher Tatsachen bekannt.

Gegen 15:30 Uhr klingelten zwei bisher unbekannte Personen bei der 83-jährigen Northeimerin und gelangen unter dem Vorwand die Wohnungstüren im Hinblick auf die Nutzung eines Rollators auszumessen in die Wohnung. Durch ein Ablenkungsmanöver der weiblichen Person gelang es der männlichen Person nach Diebesgut zu suchen. Nach wenigen Minuten entfernten sich die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Es kam zu einem Gesamtschaden von knapp 18.000 Euro.

Die beiden Personen beschrieb die 83-jährige wie folgt:

Person 1:

   - weiblich
   - ca. 40-50 Jahre alt
   - ca. 170cm groß
   - kräftige/korpulente Statur
   - dunkle, schulterlange Haare
   - helle Kleidung
   - farbiges Tattoo im Bereich der Achillessehne

Person 2:

   - männlich
   - ca. 170cm groß
   - kräftige Statur
   - schwarzes, kurzes, lockiges Haar
   - dunkle Winterjacke und dunkle Jeans
   - weiße Schuhe

Sachdienliche Hinweise sind bitte bei der Polizei Northeim unter der 05551 - 91480 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  28.02.2026 – 17:31

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

    Northeim (ots) - Northeim, Brunkelskamp 9, 28.02.2026, 01:00 Uhr NORTHEIM (Sch) Zur oben genannten Zeit wurde die Seitenscheibe des Pkw der 27-jährigen Geschädigten mittels eines unbekannten Gegenstandes beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Northeim zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle ...

    mehr
  28.02.2026 – 11:38

    POL-NOM: Sachbeschädigung an zwei Pkw

    Northeim (ots) - Northeim, Wilhelmstraße 23, 20.02.2026, 10:00 Uhr bis 27.02.2026, 16:00 Uhr NORTHEIM (Sch) Im oben genannten Zeitraum werden zwei Pkw des 81-jährigen Geschädigten an seiner Wohnanschrift an mehreren Stellen mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf 5.500 Euro geschätzt. Hinweise und/oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden. ...

    mehr
  28.02.2026 – 10:01

    POL-NOM: Einbruchsdiebstahl an einem Gerätehaus

    Bad Gandersheim (ots) - Tatort: Bad Gandersheim, Hohenhöfen Tatzeitraum: 11.02.2026 - 26.02.2026 Bad Gandersheim (lat) - In dem Zeitraum von Mittwoch, den 11.02.2026 bis Donnerstag, den 26.02.2026 wird durch die unbekannte Täterschaft das Vorhängeschloss eines Gerätehauses durchtrennt und mehrere Gartengeräte werden entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.405,- EUR. Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
