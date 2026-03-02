POL-NOM: Illegale Entsorgung von Tierkadavar
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Kammerborn, Sollingstraße, (Ecke Buchenbergstraße), Freitag, der 27.02.2026, 13:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen entsorgten illegal Tierkadavar auf einem Grundstück eines 32- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell