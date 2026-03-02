POL-NOM: Illegale Entsorgung von Tierkadavar

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Negenborner Weg - Kleingartenverein (tt) Tatzeitraum: 24.01.2026, 12.00 Uhr bis 28.02.2026, 12.45 Uhr Im genannten Tatzeitraum drang die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Gartenlaube ein und entwendete aus dieser u.a. dort gelagertes Werkzeug. An der Gartenlaube entstand ein Schaden von ca. 850 Euro. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat und der Täterschaft machen ...

