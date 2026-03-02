PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Uslar (ots)

Uslar, (go), Auschnippe, Freitag, der 27.02.2026, 15:35 Uhr. Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Uslar einen 45-jährigen Fahrer eines E-Scooters, die die Auschnippe in Uslar befuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, der durch einen anschließenden Schnelltest bestätigt wurde. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten schließlich die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

