POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel
Uslar (ots)
Uslar, (go), Auschnippe, Freitag, der 27.02.2026, 15:35 Uhr. Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Uslar einen 45-jährigen Fahrer eines E-Scooters, die die Auschnippe in Uslar befuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, der durch einen anschließenden Schnelltest bestätigt wurde. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten schließlich die Weiterfahrt.
