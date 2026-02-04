Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Einbrecher werden bei Tatausführung im Haus überrascht und flüchten

Ellerbek (ots)

Am Dienstag (03.02.2026) ist es in der Breslauer Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Zwei Täter wurden bei der Tatausführung vom Hausbewohner überrascht und flüchteten vom Tatort.

Gegen 18:10 Uhr vernahm der Geschädigte Gespräche aus dem Erdgeschoss und schaltete das Licht ein. Daraufhin flüchteten zwei männliche Personen, die zuvor gewaltsam über die Terrassentür ins Haus eingedrungen waren, in den Garten.

Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter Schmuck. Genaueren Angaben zu den Wertgegenständen konnten bisher noch nicht gemacht werden.

Die beiden Männer konnten mit dunkler Kleidung beschrieben werden. Einer hatte ein unrasiertes Gesicht und war schlank. Der Andere hatte eher eine kräftige Statur. Beide führten jeweils einen schwarzen Rucksack mit sich und sprachen in einer ausländischen, vermutlich slawischen, Sprache.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu der Einbruchstat und fragt nach weiteren Hinweisen zu den beiden verdächtigen Personen. Kann der Fluchtweg näher beschrieben werden?

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell