Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Person stürzt am Bahnhof ins Gleisbett - verletzt sich lebensgefährlich

Bad Bramstedt (ots)

Am Mittwochmorgen (04.02.2026) ist ein 40-jähriger Mann aus Kaltenkirchen am Bahnhof in Bad Bramstedt offenbar ohne Fremdeinwirkung in den Zwischenraum zwischen Bahnsteig und Zug gefallen und zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Um 08:42 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz am Bahnhof in Bad Bramstedt. Ein Mann war in das Gleisbett gefallen und dort eingeklemmt.

Zum Zeitpunkt des Sturzes stand der Zug im Bahnhof. Der Mann fiel in den Zwischenraum zwischen Bahnsteig und Bahn und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Nachdem Rettungskräfte den Verletzten aus dem Gleisbett holten, transportierte ein Rettungshubschrauber ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, sodass bislang von einem Unfallgeschehen ohne strafbare Hintergründe ausgegangen wird.

Für die Dauer des Einsatzes war die Bahnstrecke bis 09:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell