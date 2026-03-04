POL-NOM: Mehrere Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz
Bad Gandersheim (ots)
Am Dienstag, den 03.03.2026 wurden durch die Polizei Bad Gandersheim zwei Personen mit alten Versicherungskennzeichen an ihren E-Scootern festgestellt. Um 21:20 Uhr konnte ein 18-jähriger Einbecker auf der Billerbecker Straße in Kreiensen und um 22:30 Uhr ein 30-jähriger Bad Gandersheimer in der Hildesheimer Straße festgestellt werden.
Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. (ber)
