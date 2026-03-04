Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bedrohung nach zu schnellem Fahren

Northeim (ots)

37154 Northeim, Elveser Weg, Dienstag, 03.303.2026, 08.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 61-jähriger Mann hielt sich am Dienstagmorgen im Elveser Weg auf, um dort seiner Tätigkeit als Krötensammler nach zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine bislang unbekannte männliche Person mit seinem PKW und überhöhter Geschwindigkeit die Straße entlang. Der 61-jährige Mann wies den unbekannten Fahrer auf das bestehende Tempolimit von 50 km/h hin, woraufhin dieser ihm mit Schlägen drohte und seine Fahrt fortsetzte.

Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell