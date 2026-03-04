PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Northeim (ots)

Northeim, Mühlenstraße, Ecke Holzhäuser Straße, Mittwoch, 04.03.2026, 16:20 Uhr

NORTHEIM (shei) - Eine Anwohnerin meldet der Leitstelle der Feuerwehr eine Rauchentwicklung im 2. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses. Umgehend werden mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei entsandt. Die noch im Haus befindlichen Bewohner wurden umgehend evakuiert. Anschließend betrat die Feuerwehr die betroffene Wohnung. Dort wurde festgestellt, dass auf dem eingeschalteten Herd ein Topf mit Essen vergessen worden war, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Glücklicherweise entstand weder Personen- noch Sachschaden. Nachdem das Gebäude belüftet worden war, konnten alle Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 07:15

    POL-NOM: Geldbörse beim Einkauf entwendet - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau, Albrechtshäuser Weg, Dienstag, 03.03.2026, 10.20 - 10.30 Uhr NORTHEIMI (mil)- Eine 58-jährige Frau wurde am Dienstagvormittag in einem Lebensmittelgeschäft in Katlenburg um ihre Geldbörse bestohlen. Die Dame hatte ihre Geldbörse offen in ihrem mitgeführten Einkaufskorb getragen. An der Kasse fiel ihr schließlich der Diebstahl auf. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 07:12

    POL-NOM: Bedrohung nach zu schnellem Fahren

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Elveser Weg, Dienstag, 03.303.2026, 08.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 61-jähriger Mann hielt sich am Dienstagmorgen im Elveser Weg auf, um dort seiner Tätigkeit als Krötensammler nach zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine bislang unbekannte männliche Person mit seinem PKW und überhöhter Geschwindigkeit die Straße entlang. Der 61-jährige Mann wies den unbekannten Fahrer auf das ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 01:03

    POL-NOM: Mehrere Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz

    Bad Gandersheim (ots) - Am Dienstag, den 03.03.2026 wurden durch die Polizei Bad Gandersheim zwei Personen mit alten Versicherungskennzeichen an ihren E-Scootern festgestellt. Um 21:20 Uhr konnte ein 18-jähriger Einbecker auf der Billerbecker Straße in Kreiensen und um 22:30 Uhr ein 30-jähriger Bad Gandersheimer in der Hildesheimer Straße festgestellt werden. Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren