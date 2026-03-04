Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Northeim (ots)

Northeim, Mühlenstraße, Ecke Holzhäuser Straße, Mittwoch, 04.03.2026, 16:20 Uhr

NORTHEIM (shei) - Eine Anwohnerin meldet der Leitstelle der Feuerwehr eine Rauchentwicklung im 2. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses. Umgehend werden mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei entsandt. Die noch im Haus befindlichen Bewohner wurden umgehend evakuiert. Anschließend betrat die Feuerwehr die betroffene Wohnung. Dort wurde festgestellt, dass auf dem eingeschalteten Herd ein Topf mit Essen vergessen worden war, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Glücklicherweise entstand weder Personen- noch Sachschaden. Nachdem das Gebäude belüftet worden war, konnten alle Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

