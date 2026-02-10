PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ermittlungserfolg nach Unfallflucht

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Montagnachmittag kam es auf einem Supermarkt Parkplatz in Weimar-Nord zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Ein 79-jähriger Fahrer touchierte beim Ausparken den daneben abgestellten PKW einer 58-Jährigen. Anschließend entfernte er sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Durch die aufmerksame PKW-Halterin konnte das Kennzeichen des Schadenverursachers an die herbeigerufenen Beamten der PI Weimar übermittelt und der Flüchtige im Nachgang ermittelt werden. Am PKW der 58-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

