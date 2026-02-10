LPI-J: Ermittlungserfolg nach Unfallflucht
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Montagnachmittag kam es auf einem Supermarkt Parkplatz in Weimar-Nord zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Ein 79-jähriger Fahrer touchierte beim Ausparken den daneben abgestellten PKW einer 58-Jährigen. Anschließend entfernte er sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Durch die aufmerksame PKW-Halterin konnte das Kennzeichen des Schadenverursachers an die herbeigerufenen Beamten der PI Weimar übermittelt und der Flüchtige im Nachgang ermittelt werden. Am PKW der 58-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.
