LPI-J: Uneinsichtiger Fahrzeugführer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Montagnachmittag kam es in der Geraer Straße in Hermsdorf zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Beide PKW hielten bei Rot, nebeneinander an einer Ampel. Ein 31-jähriger Mazda Fahrer wollte sodann nach rechts abbiegen. Der neben ihm befindliche PKW-Fahrer holte bei seinem Abbiegevorgang nach links zu weit nach rechts aus, wodurch es zu einer Kollision zwischen beiden PKW kam. Der unbekannte Linksabbieger deutete mit dem Mittelfinger in Richtung des 31-jährigen Fahrers und verließ die Unfallstelle pflichtwidrig. Am PKW Mazda entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

