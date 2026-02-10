LPI-J: Ärgerliche Schmiererei
Jena (ots)
Montagmorgen meldete ein Mitarbeiter einer Gemeinschaftsschule in Jena-Süd, dass er an einer Mauer zwei Graffitis festgestellt hat. Die hinzugerufenen Beamten konnten zwei unleserliche Schriftzüge in den Farben gelb, schwarz und weiß feststellen. Durch die Schmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.
