LPI-J: Stromkasten nun ohne Kabel
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Montagmittag stellte ein Grundstücksbesitzer nördlich von Eisenberg einen aufgebrochenen Stromkasten fest. Durch unbekannte Täter wurden aus dem Stromkasten Baustromkabel entwendet. Anschließend entfernen sie sich mit dem Beutegut im Wert von über 1500 Euro in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell