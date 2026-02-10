PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stromkasten nun ohne Kabel

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Montagmittag stellte ein Grundstücksbesitzer nördlich von Eisenberg einen aufgebrochenen Stromkasten fest. Durch unbekannte Täter wurden aus dem Stromkasten Baustromkabel entwendet. Anschließend entfernen sie sich mit dem Beutegut im Wert von über 1500 Euro in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Ärgerliche Schmiererei

    Jena (ots) - Montagmorgen meldete ein Mitarbeiter einer Gemeinschaftsschule in Jena-Süd, dass er an einer Mauer zwei Graffitis festgestellt hat. Die hinzugerufenen Beamten konnten zwei unleserliche Schriftzüge in den Farben gelb, schwarz und weiß feststellen. Durch die Schmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:30

    LPI-J: LKW rammt Garagentor

    Jena (ots) - Montagmittag meldete ein 44-jähriger LKW-Fahrer einen Zusammenstoß zwischen seinem LKW und einem Garagentor. Die Beamten des ID-Jena fuhren nach Jena-Nord um den Schaden zu begutachten. Es stellte sich heraus, dass der LKW-Fahrer beim Rangieren mit dem 12-Tonner ein Garagentor touchierte. An dem Tor entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Es wurden Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Hoher Sachschaden durch Küchenbrand

    Jena (ots) - Montagmittag kam es in Wenigenjena zu einem Brand in einer Wohnung. Im Küchenbereich brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die herbeigerufene Berufsfeuerwehr vollständig gelöscht werden. Aufgrund der Rauchentwicklung in der gesamten Wohnung ist diese nicht mehr bewohnbar. Zum Zeitpunkt des Brands befanden sich keine Personen in der Wohnung. Eine durch die Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren