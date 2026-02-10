PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW rammt Garagentor

Jena (ots)

Montagmittag meldete ein 44-jähriger LKW-Fahrer einen Zusammenstoß zwischen seinem LKW und einem Garagentor. Die Beamten des ID-Jena fuhren nach Jena-Nord um den Schaden zu begutachten. Es stellte sich heraus, dass der LKW-Fahrer beim Rangieren mit dem 12-Tonner ein Garagentor touchierte. An dem Tor entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Es wurden Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Hoher Sachschaden durch Küchenbrand

    Jena (ots) - Montagmittag kam es in Wenigenjena zu einem Brand in einer Wohnung. Im Küchenbereich brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die herbeigerufene Berufsfeuerwehr vollständig gelöscht werden. Aufgrund der Rauchentwicklung in der gesamten Wohnung ist diese nicht mehr bewohnbar. Zum Zeitpunkt des Brands befanden sich keine Personen in der Wohnung. Eine durch die Feuerwehr ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:19

    LPI-J: Fahrkartenautomat gesprengt

    Apolda (ots) - Am Apoldaer Bahnhof wurde heute Morgen der Fahrkartenautomat gesprengt. Gegen 03:30 Uhr sah ein Zeuge einen grellen Blitz und zwei vermummte Personen. Durch die Sprengung konnten die Diebe die Geldkassette des Automaten entnehmen und stehlen. Zum Sach- und Beuteschaden können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:45

    LPI-J: Fahrradtour führt zu Anzeige

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Sonntagnachmittag führten Beamte in der Nordvorstadt von Weimar eine Verkehrskontrolle mit einer Fahrradfahrerin durch. Dabei konnte festgestellt werden, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde. Gegen die 38-jährige Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Das Fahrrad wurde beschlagnahmt und kann im weiteren Verlauf seinem rechtmäßigen Besitzer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren