LPI-J: LKW rammt Garagentor
Jena (ots)
Montagmittag meldete ein 44-jähriger LKW-Fahrer einen Zusammenstoß zwischen seinem LKW und einem Garagentor. Die Beamten des ID-Jena fuhren nach Jena-Nord um den Schaden zu begutachten. Es stellte sich heraus, dass der LKW-Fahrer beim Rangieren mit dem 12-Tonner ein Garagentor touchierte. An dem Tor entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Es wurden Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.
