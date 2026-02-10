LPI-J: LKW rammt Garagentor

Jena (ots) - Montagmittag kam es in Wenigenjena zu einem Brand in einer Wohnung. Im Küchenbereich brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die herbeigerufene Berufsfeuerwehr vollständig gelöscht werden. Aufgrund der Rauchentwicklung in der gesamten Wohnung ist diese nicht mehr bewohnbar. Zum Zeitpunkt des Brands befanden sich keine Personen in der Wohnung. Eine durch die Feuerwehr ...

