LPI-J: Fahrradtour führt zu Anzeige
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Sonntagnachmittag führten Beamte in der Nordvorstadt von Weimar eine Verkehrskontrolle mit einer Fahrradfahrerin durch. Dabei konnte festgestellt werden, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde. Gegen die 38-jährige Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Das Fahrrad wurde beschlagnahmt und kann im weiteren Verlauf seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.
