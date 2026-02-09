Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradtour führt zu Anzeige

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Sonntagnachmittag führten Beamte in der Nordvorstadt von Weimar eine Verkehrskontrolle mit einer Fahrradfahrerin durch. Dabei konnte festgestellt werden, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde. Gegen die 38-jährige Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Das Fahrrad wurde beschlagnahmt und kann im weiteren Verlauf seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell