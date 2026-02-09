LPI-J: Auto gestohlen
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Sonntagmittag meldete eine 37-jährige PKW-Besitzerin, dass ihr Fahrzeug entwendet wurde. Die hinzugerufenen Beamten der PI Weimar verlegten in den Norden der Stadt, um die Diebstahlsanzeige aufzunehmen. Die unbekannten Täter entwendeten das Fahrzeug im Wert von ca. 5000 Euro auf unbekannte Art und Weise. Ein Ermittlungsverfahren zur weiteren Klärung der Tatumstände wurde eingeleitet.
