LPI-J: Richtiges Verhalten nach Parkplatzrempler
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Sonntagmittag ereignete sich in Bürgel ein Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Ein 69-jähriger Fahrzeugführer lenkte beim Ausparken aus einer Parklücke zu früh ein und touchierte einen abgestellten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. Um den Halter des beschädigten PKW ordnungsgemäß zu informierten wurden die Beamten der PI Saale-Holzland zur Unfallaufnahme hinzugerufen. Die Personalien der beteiligten Fahrzeughalter konnten ausgetauscht werden.
