LPI-J: Richtiges Verhalten nach Parkplatzrempler

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Samstagnachmittag kam es in Tröbnitz zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchwühlten diese und brachen Schränke auf. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Sie konnten ein Beutegut von über 75000 Euro erlangen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet um die genaueren Tatumstände zu beleuchten. ...

